15 человек пострадали в результате ДТП в Бахмаро


16.09.2025   11:10


В результате ДТП в Бахмаро пострадали 15 человек. По имеющейся информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Среди пострадавших есть иностранные граждане. Все 15 человек доставлены в больницу.

По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации).


