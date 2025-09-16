|
15 человек пострадали в результате ДТП в Бахмаро
16.09.2025 11:10
В результате ДТП в Бахмаро пострадали 15 человек. По имеющейся информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением.
Среди пострадавших есть иностранные граждане. Все 15 человек доставлены в больницу.
По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации).
