15 человек пострадали в результате ДТП в Бахмаро

16.09.2025 11:10





В результате ДТП в Бахмаро пострадали 15 человек. По имеющейся информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением.



Среди пострадавших есть иностранные граждане. Все 15 человек доставлены в больницу.



По данным МВД, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





