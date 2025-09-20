В результате пожара на улице Цинцадзе в Тбилиси погиб один человек

20.09.2025 18:22





В Тбилиси, в жилом доме на улице Цинцадзе, пожар унес жизнь одного человека.



Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на данный момент пожар ликвидирован.



На месте остаются представители пожарно-спасательной службы.



В МВД заявили, что начато расследование по 187-й статье, что предусматривает уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





