В результате пожара на улице Цинцадзе в Тбилиси погиб один человек


20.09.2025   18:22


В Тбилиси, в жилом доме на улице Цинцадзе, пожар унес жизнь одного человека.

Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, на данный момент пожар ликвидирован.

На месте остаются представители пожарно-спасательной службы.

В МВД заявили, что начато расследование по 187-й статье, что предусматривает уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб.


