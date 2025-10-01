Электромобили запустят в Тбилисском ботаническом саду

На главном маршруте сада установят остановки для электромобилей и карту движения.



По словам администрации, проект способствует развитию инклюзивного пространства и популяризации «зеленого» транспорта.



Стоимость поездки составит 5 лари, для детей до двух лет проезд бесплатный. Билеты можно будет купить в кассах сада. Информации о том, когда именно запустят электромобили, пока нет.





