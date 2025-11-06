Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за зафиксированного дрона

06.11.2025 10:55





Аэропорт немецкого города Ганновер в федеральной земле Нижняя Саксония был вынужден временно приостановить работу, сообщает Deutsche Welle.



В местной полиции сообщили, что это произошло после того, как пилоты заходившего на посадку авиалайнера увидели БПЛА и доложили о нем сотрудникам аэропорта. По предварительным данным, дрон летал над близлежащей промышленной зоной.



После этого три самолета пришлось перенаправить в другие аэропорты. В частности, лайнер, выполнявший рейс из Франкфурта-на-Майне, был направлен в Гамбург. Остальные были вынуждены совершать взлеты и посадки с задержками.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





