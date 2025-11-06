Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за зафиксированного дрона


06.11.2025   10:55


Аэропорт немецкого города Ганновер в федеральной земле Нижняя Саксония был вынужден временно приостановить работу, сообщает Deutsche Welle.

В местной полиции сообщили, что это произошло после того, как пилоты заходившего на посадку авиалайнера увидели БПЛА и доложили о нем сотрудникам аэропорта. По предварительным данным, дрон летал над близлежащей промышленной зоной.

После этого три самолета пришлось перенаправить в другие аэропорты. В частности, лайнер, выполнявший рейс из Франкфурта-на-Майне, был направлен в Гамбург. Остальные были вынуждены совершать взлеты и посадки с задержками.


