Аэропорт Ганновера приостановил работу из-за зафиксированного дрона
06.11.2025 10:55
Аэропорт немецкого города Ганновер в федеральной земле Нижняя Саксония был вынужден временно приостановить работу, сообщает Deutsche Welle.
В местной полиции сообщили, что это произошло после того, как пилоты заходившего на посадку авиалайнера увидели БПЛА и доложили о нем сотрудникам аэропорта. По предварительным данным, дрон летал над близлежащей промышленной зоной.
После этого три самолета пришлось перенаправить в другие аэропорты. В частности, лайнер, выполнявший рейс из Франкфурта-на-Майне, был направлен в Гамбург. Остальные были вынуждены совершать взлеты и посадки с задержками.