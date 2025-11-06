Шесть из семи человек, обвиняемых в членстве и поддержке «воровского мира», приговорены к тюрьме

06.11.2025 16:08





Тбилисский городской суд приговорил шестерых из 7-ми человек, обвиняемых в членстве и поддержке «воровского мира», к тюремному заключению, одну — Нану Мепаришвили — к залогу в размере 3 000 лари.



Нана Мепаришвили будет освобождена после внесения залога. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.



Из 7 подсудимых на заседании присутствовали 4 подсудимых: Нана Мепаришвили, Георгий Киртадзе, Леван Моисцрапишвили, Бадри Натобадзе.



По словам Натобадзе, он не признает своей вины.



Обвиняемые: Нодар Нишнианидзе, Како Тугуши («Энцо»), Тамаз Мепаришвили на заседание не явились — они, по данным прокуратуры, объявлены в розыск.



Прокурор Важа Тодуа заявил, что после убийства брата т.н. вора в законе Левана Джангвеладзе в «воровском мире» было принято решение об урегулировании отношений с лицами, причастными к убийству, что доводилось до сведения представителей преступного мира и их сторонников, которым было приказано это осуществить.



Напомним, МВД Грузии заявило, что в результате широкомасштабных мероприятий, проведенных ведомством по 5-ти уголовным делам, были задержаны 34 человека по обвинению в принадлежности к преступному миру, «поддержке деятельности преступного мира», призыве к «членству в преступный мир», 7 лицам – в том числе два человека в пенитенциарном учреждении, 4 человека за границей и одному «вору в законе» — были заочно предъявлены обвинения.



Преступления предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





