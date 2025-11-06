|
Шесть из семи человек, обвиняемых в членстве и поддержке «воровского мира», приговорены к тюрьме
06.11.2025 16:08
Тбилисский городской суд приговорил шестерых из 7-ми человек, обвиняемых в членстве и поддержке «воровского мира», к тюремному заключению, одну — Нану Мепаришвили — к залогу в размере 3 000 лари.
Нана Мепаришвили будет освобождена после внесения залога. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Из 7 подсудимых на заседании присутствовали 4 подсудимых: Нана Мепаришвили, Георгий Киртадзе, Леван Моисцрапишвили, Бадри Натобадзе.
По словам Натобадзе, он не признает своей вины.
Обвиняемые: Нодар Нишнианидзе, Како Тугуши («Энцо»), Тамаз Мепаришвили на заседание не явились — они, по данным прокуратуры, объявлены в розыск.
Прокурор Важа Тодуа заявил, что после убийства брата т.н. вора в законе Левана Джангвеладзе в «воровском мире» было принято решение об урегулировании отношений с лицами, причастными к убийству, что доводилось до сведения представителей преступного мира и их сторонников, которым было приказано это осуществить.
Напомним, МВД Грузии заявило, что в результате широкомасштабных мероприятий, проведенных ведомством по 5-ти уголовным делам, были задержаны 34 человека по обвинению в принадлежности к преступному миру, «поддержке деятельности преступного мира», призыве к «членству в преступный мир», 7 лицам – в том числе два человека в пенитенциарном учреждении, 4 человека за границей и одному «вору в законе» — были заочно предъявлены обвинения.
Преступления предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.
