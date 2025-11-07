Прокурор не исключает преступление на этнической почве в деле о насилии в одном из супермаркетов Тбилиси

По заявлению прокурора Георгия Долакидзе, ведущего дело сторонницы «Грузинской мечты» Мананы (Манчо) Гиоргобиани, следствие в отношении задержанной по обвинению в организации и руководстве групповыми действиями, также ведется по возможному признаку преступления на этнической почве.



В отношении Гиоргобиани не планируется применение каких-либо смягчающих мер, заявил прокурор и добавил, что назначена психиатрическая экспертиза, после получения результатов которой станет известно, какой вид наказания будет применён к обвиняемой.



«Есть другие лица, которых необходимо допросить, назначены экспертизы. Когда у нас будет полная картина, тогда и примем решение.



Гиоргобиани не сотрудничала со следствием и не дала показаний. Манана Гиоргобиани обратилась к двум консультантам магазина с просьбой разменять деньги, но получила отказ и только этого оказалось достаточно для того, чтобы она организовала насильственные действия против этих лиц. Назначена психиатрическая экспертиза, на проведение которой требуется определённое время. После получения заключения будет принято решение.



Если подтвердится, что она невменяема, как это предусмотрено кодексом, она будет помещена в соответствующее учреждение», — заявил прокурор.



Манана Гиоргобиани была взята под стражу по обвинению в организации группового насилия, произошедшего у одного из супермаркетов.



На опубликованных видеоматериалах Гиоргобиани обращается к консультантам магазина — этническим азербайджанцам, и в их адрес слышны нецензурные высказывания.



После выхода из магазина Манана Гиоргобиани организовала «групповое действие, сопровождавшееся насилием». В частности, для физической расправы с пострадавшими Гиоргобиани вызвала на место происшествия пятерых лиц, которые группой применили физическую силу к потерпевшим, нанесли им повреждения и скрылись с места преступления.



Манане Гиоргобиани предъявлено обвинение по статье 225 Уголовного кодекса, предусматривающей организацию и руководство групповыми действиями, сопровождавшимися насилием. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





