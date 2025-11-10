Владельцу «Кристалл групп» Владимиру Степаняну избрано заключение

В качестве меры пресечения по делу о незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов Тбилисский городской суд избрал владельцу «Кристалл групп» Владимиру Степаняну заключение.



Данное решение вынес судья Ираклий Хускивадзе, удовлетворивший ходатайство прокуратуры.



Для справки, прокуратура обвиняет владельца «Кристалл групп» Владимира Степаняна в незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов. В частности, по данным прокуратуры, Владимир Степанян грубо нарушал как условия, установленные генеральным планом застройки Бакуриани, так и другие условия по разрешениям, получаемым из надлежащих служб, после чего поэтапно передавал в отчуждение незаконно построенные жилые площади.



«Указанным путем ООО «Бакуриани бизнес-группа» получило доходы - 1 894 925 лари. Для придачи полученным крупным средствам законного вида, обвиняемый разместил часть средств на банковских счетах ООО «Бакуриани бизнес-группа», а часть – перевел в личную собственность, после чего приобрел на предприятие, себя и связанных с ним лиц недвижимое/движимое имущество.



Задержанному предъявлено обвинение по статьям 192-й и 194-й Уголовного кодекса Грузии, в качестве наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 12 лет лишения свободы», - заявили в прокуратуре.





