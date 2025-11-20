Сотрудника «Тбилсервис групп» задержали на взятке от уличных торговцев

20.11.2025 19:20





Служба доходов Грузии задержала сотрудника мониторинговой службы муниципальной компании «Тбилсервис групп» по обвинению в получении взяток от уличных торговцев в Тбилиси.



По данным ведомства, госслужащий т²ребовал платить по 3 тыс. лари каждые две недели от лиц, связанных с лавочниками у станции метро «Театр Ахметели». В он обещал заранее предоставлять информацию о мерах контроля, освободить от штрафов за незаконную торговлю и вернуть конфискованный товар.



«На основании судебного постановления были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения преступления. Обвиняемый был задержан непосредственно после получения взятки в размере 3000 лари, а денежные средства изъяты в качестве вещественного доказательства», – сообщили в Минфине.



Расследование ведется по части 1 статьи 338 УК Грузии – получение взятки чиновником. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.





