Регулятор оштрафовал Formula и TV Pirveli за нарушение правил рекламы
27.11.2025 18:39
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала на 7,5 тыс. и 2,5 тыс. лари оппозиционные телеканалы Formula и TV Pirveli за нарушения правил размещения продуктов (продакт-плейсмента) в эфире.
Нарушения выявили в результате медиамониторинга: 11, 12, 18 и 19 октября в передаче «Ковелдге» на Formula и 5 и 19 октября в программе «Семейный доктор» на TV Pirveli.
Регулятор счел, что в обеих передачах продуктам было придано «чрезмерное значение», что повлияло на содержание программ. В эфирах прозвучала информация о доступности товара, а на Formula также были зафиксированы призывы к покупке.
Кроме того, TV Pirveli уличили в нарушении правил указания спонсора: упоминание содержало и элементы рекламы, что противоречит закону «О вещании».
Ведомство подчеркнуло, что подобные факты «грубо нарушают интересы» зрителей и могут повлиять на их решения. По этой причине вещатели обязаны строго соблюдать установленные правила, чтобы не искажать содержание программ и не снижать качество медиапродукта.
Комиссия подчеркнула, что для Formula санкция в три раза больше, поскольку в этом году телекомпания уже получала один штраф и предупреждение. У TV Pirveli до сих пор было только предупреждение.
