Один человек арестован в Поничала за наркопреступление

15.12.2025 10:25





Сотрудники Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали Б.А., 1991 года рождения, по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже крупных, и особенно крупных, партий наркотических средств и психотропных веществ.



В ходе обыска личного и жилого дома арестованного по обвинению в наркопреступлениях в поселке Поничала сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, расфасованных в пакеты и подготовленных к продаже, а также 491 психотропное вещество.



Расследование ведется по статьям 260, 260-четверть и 261 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.





