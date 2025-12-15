Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один человек арестован в Поничала за наркопреступление


15.12.2025   10:25


Сотрудники Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали Б.А., 1991 года рождения, по обвинению в содействии незаконной покупке, хранении и продаже крупных, и особенно крупных, партий наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе обыска личного и жилого дома арестованного по обвинению в наркопреступлениях в поселке Поничала сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество наркотических средств, расфасованных в пакеты и подготовленных к продаже, а также 491 психотропное вещество.

Расследование ведется по статьям 260, 260-четверть и 261 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.


