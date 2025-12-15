|
|
|
В Зугдиди в результате удара тока погиб мужчина в возрасте до 30 лет
15.12.2025 14:56
В Зугдиди в результате удара тока погиб мужчина в возрасте до 30 лет. Он иностранный гражданин.
По существующей информации, погибший выполнял работы по электропроводке.
На месте происшествия были мобилизованы бригада скорой помощи и патрульные полицейские. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование в соответствии со статьей 240 УК Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна