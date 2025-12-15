Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Зугдиди в результате удара тока погиб мужчина в возрасте до 30 лет


15.12.2025   14:56


В Зугдиди в результате удара тока погиб мужчина в возрасте до 30 лет. Он иностранный гражданин.

По существующей информации, погибший выполнял работы по электропроводке.

На месте происшествия были мобилизованы бригада скорой помощи и патрульные полицейские. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование в соответствии со статьей 240 УК Грузии.


