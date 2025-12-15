В Зугдиди в результате удара тока погиб мужчина в возрасте до 30 лет

В Зугдиди в результате удара тока погиб мужчина в возрасте до 30 лет. Он иностранный гражданин.



По существующей информации, погибший выполнял работы по электропроводке.



На месте происшествия были мобилизованы бригада скорой помощи и патрульные полицейские. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, начато расследование в соответствии со статьей 240 УК Грузии.





