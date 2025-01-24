

Бывший глава Фонда соинвестирования Иванишвили рассказал в суде о политических преследованиях

24.01.2025 19:42





В Тбилисском городском суде 23 января состоялся судебный процесс по делу бывшего руководителя Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили, на котором Бачиашвили заявил, что Иванишвили отправил посредника с письмом, в котором требовал ежемесячных выплат в криптовалюте в обмен на прекращение уголовного преследования.



Дело, возбужденное против Бачиашвили, касается хищения крупной суммы криптовалюты и отмывания незаконных доходов, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Он заявил, что продолжающееся против него судебное разбирательство «политически мотивировано» и представляет собой прямое вымогательство.



Перед началом слушаний Бачиашвили сообщил СМИ, что «сегодня начинается личный судебный процесс Иванишвили». «Это процесс, в котором Иванишвили является непосредственно истцом, прокурором и судьей».



Выступая в суде, Бачиашвили заявил, что «эта власть также уйдет, как ушли предыдущие два правительства, и я обещаю вам от имени всех невинных заключенных этого режима, что я доведу эту борьбу до конца как в грузинских судах, так и в международных судах. Я сделаю все возможное, чтобы все палачи этого режима понесли соответствующую ответственность». Бачиашвили попросил судью Георгия Гелашвили снять ограничения и арест с его имущества, отметив, что в рамках действующих мер он не может распоряжаться своим имуществом.



По его словам, обвинения в вымогательстве и уголовные преследования являются попыткой подавить политическое инакомыслие. «Ваша честь, сегодня я стою перед вами как совершенно невиновный человек. Я вообще не должен находиться в этом зале суда, как и многим другим молодым людям, которым не следовало бы находиться здесь сегодня. К сожалению, при этом режиме они вынуждены сидеть на этих стульях».



Он также раскритиковал Иванишвили за то, что тот предположительно уклонялся от явки в суд по многочисленным делам, в том числе в международные суды. «Я жду, когда Бидзина Иванишвили предстанет передо мной в этом здании, чтобы я мог лично доказать ему во время его присутствия здесь, что все это — его фабрикация. Но Иванишвили боится даже быть допрошенным в качестве свидетеля в любом суде, у меня есть личный опыт в этом. Ни в суде Бермудских островов, ни в суде Сингапура он постарался сделать все, он заставил врачей написать заключения о том, что он не может летать, хотя я несколько раз летал с ним в Швейцарию».



Кроме того, Бачиашвили выразил уверенность, что «и прокурор, и сам Иванишвили будут оказывать всяческое давление, в том числе и на суд, чтобы он здесь не появлялся, и, к сожалению, суд ничего сделать не сможет». Он заявил, что планирует в ближайшем будущем опубликовать письмо, в котором все подробности станут известны общественности.



Прокурор Михаил Садрадзе заявил, что исследование доказательств в суде начнется 24 января, подчеркнув, что будут допрошены все, у кого есть существенная информация. Однако, отвечая на вопрос об Иванишвили, Садрадзе не подтвердил, будет ли он давать показания в суде.



В октябре 2023 года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Бачиашвили по факту хищения криптовалюты в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Бачиашвили обвиняется в хищении 8 253,13 биткоинов на сумму 39 215 820 долларов США у Бидзины Иванишвили в 2017 году. Позднее Бачиашвили было предписано выплатить залог в размере 2,5 млн лари и запрещено покидать страну без уведомления прокуратуры.



В интервью телекомпании «Формула» за день до слушаний Бачиашвили раскритиковал нарратив «Грузинской мечты» о «Дип стейт» («Глубинном государстве») и заявил, что ему смешно, потому что «они придумывали этот нарратив прямо у меня на глазах». Он также рассказал о финансовых действиях Иванишвили после санкций США. «Когда Америка ввела санкции, для него это стало неожиданностью. Хотя в финансовом плане это было не очень тяжело, но если он продолжит свои преступные действия против грузинского народа, то получит полные санкции, что станет для него катастрофой», — заявил Бачиашвили.



На второй день слушаний адвокат Бидзины Иванишвили Теймураз Циквадзе прокомментировал журналистам предполагаемое письмо с угрозами, полученное Георгием Бачиашвили. Циквадзе пояснил, что «это было предложение, которое я лично отправил с телефона его представителю через WhatsApp, и никого это не удивило». «Не могу назвать это письмом с угрозами, это были обычные переговоры, это было направлено на достижение возможной сделки между сторонами», — сказал он.



На слушаниях 24 января Циквадзе пояснил, что Иванишвили изначально инвестировал в Mission Gate, полагая, что средства были правильно отражены на счете. Позднее Бачиашвили сообщил Иванишвили о нестабильности криптовалюты. По словам Циквадзе, в то время, когда Иванишвили быстро продал добытые им биткоины, точные детали, такие как количество добытых биткоинов, сумма, необходимая для погашения кредита, или оставшиеся средства, до сих пор неизвестны.



В беседе с журналистами он добавил, что Иванишвили будет вызван в качестве свидетеля, а формат, в котором это произойдет, вскоре будет озвучен.



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