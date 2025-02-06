

Пхаладзе: «Грузинская мечта» точно следует руководству, которые мы видели в странах, где установился авторитаризм

06.02.2025 14:18





«Грузинская мечта» в точности следует тому руководству, которое мы видели в других странах, где установился авторитаризм , - об этом заявил ассоциированный профессор GIPA и старший научный сотрудник Брюссельского европейского центра международной политической экономии Тенгиз Пхаладзе в программе «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, нынешний экзамен заключается в том, «насколько общество привержено демократическим ценностям и насколько мы верны грузинской государственности».



«Мы действительно в беспрецедентном кризисе. У нас не бывало такого экзистенциального кризиса. Сегодня мы говорим о таких темах, к которым, честно говоря, я никогда не думал, что мы вернемся после 30 лет независимости, вопросы, касающиеся фундаментальных прав человека, демократии и т. д. Реально будущее, будет спасено или нет, зависит от того, насколько консолидированным будет общество. Сегодняшний экзамен заключается в том, насколько общество привержено демократическим ценностям и насколько мы верны грузинской государственности.



Если мы объявляем врагом Запад, либеральную демократию и назовем все это «дип стейт», партией «глобальной войны», масонами, иллюминатами, инопланетянами и т. д., то происходит дистанцирование от этого мира и установление более тесных отношений, развитие с теми государствами, которые относятся к другому блоку. Такими могут быть: Иран, Россия и т. д.



Мы настолько ушли назад и отстали во многом, а вокруг нас так динамично все, что происходит. Этот интерес есть сейчас, и если остановится (например, процесс расширения ЕС), то потом вернуться туда становится просто невозможно. Этот процесс спада продолжается, мы в данный момент движемся назад и назад, фактически, каждый день. Чтобы вернуться к отметке, где мы были, нам потребуются очень серьезные и большие усилия», — сказал Пхаладзе.





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