

Светлана Тихановская: Я не хочу белорусизации Грузии, но диктаторы очень быстро учатся друг у друга

12.03.2025 14:58





Я призываю грузин продолжать борьбу! Не сдавайтесь! Я не хочу видеть белорусизацию в Грузии, - об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская специальному корреспонденту «Интерпрессньюс» в Брюсселе.



«Грузия была хорошим примером для Беларуси, потому что вы так далеко продвинулись с желанием вступить в семью европейских стран, а сейчас переживаете очень сложные периоды. Я не хочу увидеть в Грузии белорусизацию, когда правительства притесняют всех тех, кто не согласен с властью. Я действительно призываю грузин продолжать борьбу и поддерживать свои принципы и ценности», - сказала Светлана Тихановская.



Кроме того, как она отметила, грузины являются «вдохновением» для белорусского народа.



«Это трудное время, но мы твердо стоим рядом с вами, и вы - наше вдохновение. Просто не сдавайтесь, как и мы не сдавались столько времени. Я надеюсь, что вам не понадобится столько времени, но все-таки вы должны верить и бороться.



Я не хочу, чтобы Грузия была такой, какой она была во времена Сталина, и репрессии, в каких живет Беларусь, где не понимаешь правил и можешь быть арестован за неправильные цвета [имеется в виду флаг Белорусской демократической республики] или за разговор на своем языке.



Я надеюсь, что в Грузии мы такого не получим, но диктаторы очень быстро учатся друг у друга, и поэтому демократические страны и народы, стремящиеся к демократии, должны объединиться в борьбе против белорусизации в негативном смысле этого слова», - сказала Светлана Тихановская.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





