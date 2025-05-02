

Грузия ужесточает миграционное законодательство

02.05.2025 12:50





Иностранцев и лиц без гражданства (в том числе граждан Грузии, утративших гражданство) смогут легко депортировать и запретить въезд в страну сроком до 5 лет + усложняется процедура получения убежища.



Новый 200-страничный пакет законопроектов включает: новый закон «О международной защите» + изменения в 18 других законах. Он уже одобрен парламентскими комитетами 30 апреля.



Основные меры:

• Депортация и запрет на въезд вводятся как основные/дополнительные наказания в УК и КоАП.

• Могут применяться к иностранцам и лицам без гражданства, включая легально находящихся в стране



Административные меры: новые подпункты "депортация и запрет на въезд" к статье 24 КоАП по следующим нарушениям:

• мелкое хулиганство;

• вандализм;

• неповиновение полиции;

• оскорбление должностного лица или госслужащего, нарушение порядка организации или проведения митингов;

• нарушение правил пребывания.



Первый замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, представляя пакет на парламентских слушаниях 30 апреля, не скрывал, что новые меры адаптированы под текущие протесты.



«В этих событиях были идентифицированы многочисленные иностранцы. Против них уже есть судебные решения. Некоторым назначено административное задержание, другим — штрафы. Но если эти лица находились в стране легально, у нас не было инструмента для их депортации. Международная практика чётко указывает, что если иностранец нарушает общественный порядок в другой стране, та имеет право его выдворить», — заявил он.



Он добавил, что некоторых протестующих иностранцев задержали прямо в здании парламента, куда они якобы ворвались во время акций. Не пояснив, как им удалось проникнуть внутрь, учитывая, что в здании действует усиленный режим безопасности.



Уголовные меры: добавляется статья 472:

• за менее тяжкие преступления — запрет на въезд 2–10 лет

• за тяжкие и особо тяжкие — 5–20 лет или пожизненно



Запрещена депортация в страну, где человеку грозит: политическое преследование, угроза жизни/здоровью, пытки/бесчеловечное обращение.



Допускается депортация в третью безопасную страну, определяемую уполномоченными органами.



Меры до и во время депортации:

• Иностранца могут поместить в изолятор или центр временного содержания

• Лишение свободы возможно даже до депортации

• Исполнение депортации как дополнительного наказания:

• После отбытия заключения или иного освобождения;

• до отбытия, если основное наказание не связано с тюремным заключением;

• до истечения испытательного срока при условном наказании.



🔻За уклонение от депортации (уничтожение паспорта) — до 6 лет тюрьмы, при отягчающих обстоятельствах — до 9 лет



Нововведения по убежищу: заявление можно подать:

• В департамент миграции (если в стране)

• В пенитенциарной службе (если в тюрьме)

• На границе

• Срок рассмотрения — до 28 дней (вкл. суд)

• Если срок истёк — заявителя могут задержать и продолжить рассмотрение

• Нарушение сроков подачи → скорее всего, отказ



Появляется этап «допустимости» — предварительная проверка, после которой могут быстро депортировать.



Информация считается вручённой иностранцу со второго дня после публикации на сайте, также будет SMS.



Кто оплачивает депортацию?

Если уезжает добровольно — сам оплачивает. Иначе — расходы несёт государство.

После вручения решения о депортации иностранец может получить срок для добровольного выезда от 7 до 30 дней (сейчас — 10–30 дней).



МВД: депортация одного человека обходится в $3000–$5000. Дарахвелидзе заявил, что ежемесячно выдворяется 80–100 человек, а 1000–1200 уезжают сами.



Согласно ст.54, 64 и ст.541, если человек не сотрудничает или есть риск побега, срок выезда может быть сокращён, либо депортация исполнена немедленно. Также его могут задержать.

Риск побега, если:

• человек не покинул страну в установленный срок;

• предоставил ложную информацию;

• есть основания полагать, что он уничтожил документы;

• есть сомнения в его подлинной личности или гражданстве.





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