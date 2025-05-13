

Кобахидзе Дональду Трампу и Вэнсу: По-прежнему в силе совершенно непонятные санкции

13.05.2025 11:47





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту CША Дональду Трампу и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу с открытым письмом. По словам Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом, касающимся грузино-американских отношений, но ответа пока не получил.



«Несколько недель назад я направил вам письмо, касающееся грузино-американских отношений. Этому письму предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выразил готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами с чистого листа. Однако на сегодняшний день мы не получили ответа на наше письмо и публичные заявления. Более того, на сегодняшний день между властями Грузии и США не было никаких контактов на самом высоком уровне. Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей по нескольким причинам», — пишет премьер.



Кобахидзе напоминает, что много лет Грузия является самым надежным партнером США в регионе Южного Кавказа, который имеет стратегическое значение для Вашингтона. Он напомнил, что Грузия поддерживала США в самых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, и будучи представлена наибольшим количеством солдат на душу населения.



«Участвуя только в этих двух миссиях, наша маленькая страна сэкономила 2,5 млрд долларов — эта помощь во много раз превышает реальную (!) помощь, которая была выделена из бюджета США (под этим мы не подразумеваем помощь, выделенную для спасения режима экс-президента Михаила Саакашвили в 2008-11 годах, после того как Саакашвили начал войну с Россией по приказу Deep State; мы также не рассматриваем средства, предоставленные посольством США, USAID, NED, Фондом Сороса и другими каналами, для разжигания радикализма и ненависти в Грузии, организации революций, порочащих имидж Грузинской православной церкви, поощрения религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, ведения гендерной и ЛГБТ-пропаганды и другие подобные цели). Учитывая тот факт, что Грузия на протяжении многих лет оставалась реальным стратегическим партнером Соединенных Штатов и по-прежнему выражает готовность восстановить такое стратегическое партнерство, молчание новой Администрации вызывает удивление как у грузинского правительства, так и у грузинского народа», — отметил премьер.



Также Ираклий Кобахидзе опирается на международные рейтинги, отмечая, что Грузия является лидером в регионе с точки зрения демократии, верховенства закона, прав человека, свободы СМИ, независимости судебной системы, силы государственных институтов, отсутствия коррупции и других критериев.



«Лидерство Грузии подтверждается такими институтами, к которым ваша Администрация питает особое доверие. Учитывая все это и тот факт, что Вы ведете активный диалог и коммуникацию с рядом откровенно недемократических и авторитарных государств, ваше молчание в отн





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