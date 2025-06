СМИ: Владелец проправительственного «Имеди» готовится к продаже Liberty Bank

05.06.2025 10:54





Владелец проправительственной телекомпании «Имеди», грузинский бизнесмен Ираклий Рухадзе планирует продажу Liberty Bank — одного из крупнейших банков страны. Об этом сообщает агентство bm.ge.



Сам Рухадзе подтвердил эту информацию. По его словам, диалог о сделке продолжается, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто. «Мы — частная инвестиционная компания. Все наши активы потенциально доступны для продажи. Бывает так, что какой-то момент этот процесс активизируется», — заявил он грузинской службе Радио Свобода.



Согласно СМИ, потенциальным покупателем выступает BasisBank, принадлежащий китайской группе Hualing. Он серьезно усилил свои позиции на рынке, когда в 2022 году приобрел активы грузинской «дочки» российского ВТБ, попавшего под международные санкции в связи с войной в Украине.



Bm.ge со ссылкой на источники указывает, что сделку между Liberty Bank и BasisBank могут закрыть в течение нескольких недель. В случае достижения договоренности, продажу должен одобрить Национальный банк Грузии. В регуляторе Радио Свобода сказали, что в настоящий момент по данному вопросу «производство не ведется».



Liberty Bank – третий по величине в стране после «Банка Грузии» (Bank of Georgia) и TBC. Именно Liberty занимается раздачей пенсий и социальных пособий. По данным публичного реестра, 95,99% акций банка принадлежат нидерландской компании Georgian Financial Group B.V., владельцами которой выступают Ираклий Рухадзе, Бенджамин Марсон и Игорь Алексеев. Им же принадлежит и Media Financial Group B.V. — структура, контролирующая телекомпанию «Имеди».



Ираклий Рухадзе был управляющим активами семьи покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили — близкого соратника Бориса Березовского и оппонента Михаила Саакашвили. После смерти Патаркацишвили в 2008 году Рухадзе получил контроль над Liberty Bank, MagtiCom, «Имеди» и другими крупными компаниями в Грузии.



В ответ на жалобу вдовы и дочерей Патаркацишвили британский суд признал, что Рухадзе и его партнпры нарушили фидуциарные обязанности и незаконно присвоили себе часть активов семьи. Суд обязал их выплатить заявителям более 170 млн долларов.



Рухадзе считается человеком, приближенным к миллиардеру-основателю правящей «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Местная оппозиция неоднократно призывала к санкциям против Рухадзе, называя его «пособником режима» и владельцем «пропагандистской машины». Пока что его коснулись лишь ограничения со стороны Украины. Сам Рухадзе в интервью Радио Свобода говорил, что из-за этого фактически потерял крупный бизнес в Украине, но через адвокатов из Киева ему якобы предлагали отмену всех санкций после уплаты крупной суммы денег.



Недавно Рухадзе фигурировал в списке, опубликованном конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном. В нем перечисляют лиц, «способствующих захвату государства» в Грузии.





