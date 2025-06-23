Антикоррупционное бюро СГБ создает спецплатформу для исполнения репрессивного закона о грантах

23.06.2025 14:58





Очень важно, чтобы процесс мониторинга при получении грантов проходил таким образом, чтобы не возникало никакого дополнительного дискомфорта для деятельности добросовестных организаций - Мы создаем специальную платформу, посредством которой каждая организация будет предоставлена возможность оцифровать информацию о своем гранте таким образом, что персональные данные будут защищены, - указанное заявление на объединенном заседании двух комитетов парламента Грузии сделал глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили.



На указанном заседании он представил Купрашвили представил отчет о проделанной работе.



По его словам, в данном случае в связи с данными »добросовестных организаций» Антикоррупционное бюро будет руководствоваться той оцифрованной информацией, которую те ей предоставят. Здесь же Ражден Купрашвили подчеркнул, что »указанное не касается фактов, если организация начнет скрытую деятельность».



Говоря о применении поправок, которые были внесены в »Акт регистрации иноагентов» (т. н. FARA) и Закон »О грантах», глава Антикоррупционного бюро несколько раз заявил о том, что осуществляется дискредитация указанного процесса.



»Очень печально, что осуществляется дезинформационная кампания, приобретающая формы определенного шантажа. Мы провели открытые консультации, встречи со многими неправительственными, в том числе и международными организациями. На следующей недели у нас запланированы встречи с представителями около 400 организаций.



Не все из них против указанного закона. Была некая неопределенность в связи с законом. Когда мы выбираем форматы диалога, мы очень хорошо все выясняем. Ни у кого нет проблем с прозрачностью.



К сожалению, был установлен такой факт – в этой стране неправительственные организации, организации-доноры сделали много хорошего, однако это хорошее перекрыла скрытая деятельность, называемая финансированием политических партий или осуществлением определенных действий в пользу политических партий.



Закон »О грантах» и Закон FARA обеспечили то, чтобы эта скрытая деятельность была отделена от той деятельности, которая, в общем, связана с деятельностью неправительственных организаций. Напротив, у добросовестных организаций появился больший интерес для того, чтобы стать еще более прозрачными, и граждане больше узнали об их деятельности. При соблюдении этих принципов прозрачности их хорошие дела будут уважать еще больше. Ни в коем случае не будет иметь места стигматизация какой-либо деятельности.



Это очень хорошо понимают многие организации, но этого не хотят понять организации, чью деятельность мы хорошо понимаем, и граждане знают, что она рассматривается в политическом разрезе. Разумеется, все то финансирование, которое сопровождает их политическую деятельность, должно быть прозрачным, и посредством механизма закона FARA граждане нашей страны должны быть проинформированы об этом. Тот, кто противостоит тому, чтобы такой информации у граждан не было, это другое дело, здесь у закона есть свои регуляции. Мы постараемся, чтобы посредством открытого, прозрачного процесса все подобные факты были выявлены!



В первый день на сайте FARA было зафиксировано около 50 000 визитеров, и многие организации обратились в бюро за квалифицированной консультацией. Мы проконсультировали их о том, что почти 99% из обратившихся не нужно проходить регистрацию в FARA, так как целью FARA является политическая деятельность», - заявил Ражден Купрашвили.



Отчет о проделанной работе был представлен на объединенном заседании комитета по защите прав человека и комитета по юридическим вопросам.





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