В Грузии будет запрещена реализация программ заместительной терапии частными структурами

25.06.2025 14:45





«Мы приняли решение полностью запретить реализацию программ заместительной терапии частными структурами», - об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, в обществе существует обоснованное предположение, что услуги, предоставляемые частными компаниями, во многих случаях направлены не на излечение пациента, а на легальное снабжение его наркотическими средствами.



«Как известно, для заместительной терапии используются такие препараты, как «Метадон» и «Бупренорфин». В обществе существует обоснованное предположение, что услуги, предоставляемые частными компаниями, во многих случаях направлены не на излечение пациента, а на легальное снабжение его наркотическими средствами. В условиях, когда частная компания имеет прямой коммерческий интерес в максимальном расширении сбыта препарата, у нее, естественно, возникает сильный соблазн ориентироваться не на излечение пациента, а на продажу препарата. Такая практика должна быть полностью пресечена. Поэтому мы приняли решение полностью запретить реализацию программ заместительной терапии частными структурами», — заявил премьер-министр.



По словам Ираклия Кобахидзе, очень важно, чтобы государство взяло на себя полную ответственность за реализацию заместительной терапии, которая относится к категории медицинских мероприятий высокого риска.



Как отметил Кобахидзе, государство через свои институты обеспечивает установление единого стандарта в лечебном процессе.



«Контроль за реализацией государственных программ заместительной терапии будет ужесточен. Будет строго следить за тем, чтобы каждая услуга служила скорейшему выздоровлению пациента и не использовалась не по назначению для поощрения так называемой легальной наркомании. Также сегодня я попросил министра здравоохранения Грузии как можно скорее обеспечить вывоз инфраструктуры, предназначенной для заместительной терапии, из густонаселенных районов. Сегодня значительная часть этой инфраструктуры находится в густонаселенных районах, что наносит ущерб местному населению. «Это вызывает глубокое недовольство», — сказал Ираклий Кобахидзе.





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