|
|
|
В Грузии будет запрещена реализация программ заместительной терапии частными структурами
25.06.2025 14:45
«Мы приняли решение полностью запретить реализацию программ заместительной терапии частными структурами», - об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, в обществе существует обоснованное предположение, что услуги, предоставляемые частными компаниями, во многих случаях направлены не на излечение пациента, а на легальное снабжение его наркотическими средствами.
«Как известно, для заместительной терапии используются такие препараты, как «Метадон» и «Бупренорфин». В обществе существует обоснованное предположение, что услуги, предоставляемые частными компаниями, во многих случаях направлены не на излечение пациента, а на легальное снабжение его наркотическими средствами. В условиях, когда частная компания имеет прямой коммерческий интерес в максимальном расширении сбыта препарата, у нее, естественно, возникает сильный соблазн ориентироваться не на излечение пациента, а на продажу препарата. Такая практика должна быть полностью пресечена. Поэтому мы приняли решение полностью запретить реализацию программ заместительной терапии частными структурами», — заявил премьер-министр.
По словам Ираклия Кобахидзе, очень важно, чтобы государство взяло на себя полную ответственность за реализацию заместительной терапии, которая относится к категории медицинских мероприятий высокого риска.
Как отметил Кобахидзе, государство через свои институты обеспечивает установление единого стандарта в лечебном процессе.
«Контроль за реализацией государственных программ заместительной терапии будет ужесточен. Будет строго следить за тем, чтобы каждая услуга служила скорейшему выздоровлению пациента и не использовалась не по назначению для поощрения так называемой легальной наркомании. Также сегодня я попросил министра здравоохранения Грузии как можно скорее обеспечить вывоз инфраструктуры, предназначенной для заместительной терапии, из густонаселенных районов. Сегодня значительная часть этой инфраструктуры находится в густонаселенных районах, что наносит ущерб местному населению. «Это вызывает глубокое недовольство», — сказал Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна