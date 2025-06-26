Цулукиани: нас санкционировали за то, что не предали Иванишвили

26.06.2025 16:23





Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани заявила, что причиной западных санкций против нее и ее соратников стала их лояльность к миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.



«Меня и моих единомышленников санкционировали потому, что мы так называемые enablers (пособники). Почему санкционировали? Потому что мы не предали Бидзину Иванишвили. Поэтому нас санкционируют – мы помощники, помогаем в проведении его курса», – сказала она в интервью «Аджарскому телевидению».



По словам Цулукиани, именно благодаря Иванишвили Грузия избежала гибели: «Если бы не Бидзина Иванишвили и его семья, сегодня мы были бы даже не Украиной. Может быть, нас вообще бы не было, или от нас остались бы какие-то обломки».



Именно поэтому, уверяет она, в ГМ «никто не воспринимает санкции как трагедию» и «не собираются отступать ни на шаг».



«В моей команде и окружении я не встречала ни одного индивида, который был бы огорчен санкциями. Я тоже под санкциями, и что? Париж я видела, Вашингтон… Как ездила в Сванетию, так и буду ездить дальше. Это все уже смешно».



Цулукиани ранее долгое время жила и училась во Франции.



На сегодняшний день персональные санкции против нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Грузии ввели девять стран: США, Великобритания, Германия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия и Украина. Ограничения включают визовые запреты, заморозку активов и другие меры финансового и правового характера.



Причинами введения санкций в разные годы становились: насильственное подавление протестов, подрыв демократических институтов, давление на гражданское общество, продвижение интересов России, коррупция и фальсификация выборов.



В «Грузинской мечте» такие меры называли «наградой» за защиту суверенитета и отказ Тбилиси «открыть второй фронт» против России. Однако, депутат Европарламента от Испании Начо Санчес Амор уверяет, что внутри партии власти санкции вызвали «серьазную обеспокоенность», и ее представители ищут способы выйти из чарных списков.





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