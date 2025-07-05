Манджгаладзе: Отношение «Грузинской мечты» к резолюции ОБСЕ показывает, какие они патриоты, и как понимают патриотизм

05.07.2025 14:45





Это [резолюция] было очередной открытой и прямой поддержкой территориальной целостности нашей страны, но «Грузинская мечта» её не поддержала. Почему? - Потому, что в той же резолюции было прописано, что Грузии нужны демократия и свободные выборы,- указанное заявление сделал один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, в декларации, принятой Парламентской ассамблеей ОБСЕ, речь шла о том, чтобы Сирия отозвала признание оккупированных грузинских территорий – Цхинвали и Абхазии.



«Какой хромой и примитивной является пропаганда властей. Вообще, как они упоминают эту резолюцию или, какие сюжеты или заявления по ней они могут делать, когда факт остается фактом, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Сирию признать Цхинвали и Абхазию частью Грузии.



Это было очередной открытой и прямой поддержкой территориальной целостности нашей страны, но «Грузинская мечта" её не поддержала. Почему? - Потому, что в той же резолюции было прописано, что Грузии нужны демократия и свободные выборы.



Так они променяли родину на власть и в очередной раз изменили Грузии. Отношение «Грузинской мечты» к резолюции ОБСЕ показывает, какие они патриоты, и как понимают патриотизм»»,- заявил Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





