The Telegraph: Два человека сыграли ключевую роль в смене отношения Трампа к России

17.07.2025 20:19





Резкий разворот позиции президента США Дональда Трампа в отношении России во многом объясняется его растущим недовольством непримиримой тактикой Владимира Путина. Однако это также было результатом многомесячных усилий «ястребов»-республиканцев, которые все это время пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве.



По данным источников The Telegraph, центральную роль в этих усилиях сыграли посланник США в Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.



Несмотря на то что Кит Келлог продолжал выступать посредником в отношениях с Украиной, в феврале он был отстранен от прямых переговоров между официальными лицами США и Москвой в пользу Стива Виткоффа, миллиардера, не имеющего опыта дипломатической работы.



Сам Виткофф четыре раза лично встречался с Путиным – и это несмотря на то, что в интервью с Таккером Карлсоном не смог вспомнить названия украинских территорий, по поводу которых вел переговоры, напоминает The Telegraph.



Однако в последние недели ситуация начала меняться, и, как сообщил The Telegraph помощник конгрессмена, Келлог «в последнее время находится на подъеме»:



«Дипломатический источник добавил, что генерал Келлог «в последние несколько недель взял на себя более важную роль», в то время как Виткофф был поглощен переговорами с Ираном по ядерной программе».



Другим главным двигателем решения Трампа отказаться от «бархатной перчатки» в отношении России считается госсекретарь Марко Рубио.



The Telegraph отмечает, что с момента вступления в должность Рубио, давний сторонник жесткой внешней политики, который когда-то называл Путина «гангстером», «бандитом» и «военным преступником», взял более примирительный тон по отношению к Москве.



При этом, по словам одного из источников издания в Конгрессе, близкие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои атаки по Украине.



«Многие из нас верили, что россияне все испортят. [Наша тактика заключалась в том, чтобы] уйти с дороги и позволить россиянам напомнить нам, почему это происходит. Они всегда заходят слишком далеко», — сказал помощник конгрессмена.





