|
|
|
Михаил Кавелашвили посетит Анкару
12.08.2025 11:39
Михаил Кавелашвили вместе с супругой посетит с официальным визитом столицу Турецкой Республики Анкару.
«В рамках официального визита Михаила Кавелашвили вместе с делегацией примет во дворце президент Турции, состоится торжественная церемония встречи. Запланированы встречи на высшем уровне, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.
В рамках визита также запланирована встреча Михаила Кавелашвили с председателем Великой национальной ассамблеи Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем.
В состав грузинской делегации входят: заместитель министра иностранных дел Лаша Дараселия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Турецкой Республике Арчил Каландия, представители администрации президента, руководитель и члены группы дружбы с парламентом Турецкой Республики: Георгий Чкония, Мариам Лашхи, Гурам Мачарашвили», - говорится в информации, распространенной пресс-службой Михаила Кавелашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна