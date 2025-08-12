Михаил Кавелашвили посетит Анкару

Михаил Кавелашвили вместе с супругой посетит с официальным визитом столицу Турецкой Республики Анкару.



«В рамках официального визита Михаила Кавелашвили вместе с делегацией примет во дворце президент Турции, состоится торжественная церемония встречи. Запланированы встречи на высшем уровне, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.



В рамках визита также запланирована встреча Михаила Кавелашвили с председателем Великой национальной ассамблеи Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем.



В состав грузинской делегации входят: заместитель министра иностранных дел Лаша Дараселия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Турецкой Республике Арчил Каландия, представители администрации президента, руководитель и члены группы дружбы с парламентом Турецкой Республики: Георгий Чкония, Мариам Лашхи, Гурам Мачарашвили», - говорится в информации, распространенной пресс-службой Михаила Кавелашвили.





