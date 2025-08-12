Начался официальный визит Михаила Кавелашвили в Турцию

Начался официальный визит Михаила Кавелашвили в Турецкую Республику. Информацию об этом распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.



По их данным, Михаил Кавелашвили проведет встречи высшего уровня со своим турецким коллегой, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.



В состав грузинской делегации входят: заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Турецкой Республике Арчил Каландия, представители администрации президента, руководитель и члены группы дружбы с парламентом Турецкой Республики: Георгий Чкония, Мариам Лашхи, Гурам Мачарашвили»



Сегодня во дворце президента Турции состоится официальная церемония встречи президента Грузии. Михаила Кавелашвили примет президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Грузии проведёт встречи на высшем уровне с турецким коллегой, после чего будет сделано совместное заявление для СМИ.



В состав грузинской делегации входят: заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Турецкой Республике Арчил Каландия, представители администрации президента, руководитель и члены группы дружбы с парламентом Турецкой Республики: Георгий Чкония, Мариам Лашхи, Гурам Мачарашвили», - говорится в информации.





