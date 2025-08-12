Апелляционный суд оставил в силе приговор Мамуке Хазарадзе, осужденного на 8 месяцев заключения

Апелляционный суд обсудил апелляционную жалобу Мамуки Хазарадзе и оставил решение суда первой инстанции без изменений - Мамука Хазарадзе остаётся в заключении, - заявил член политсовета партии «Лело - Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.



«Некоторое время назад нам стало известно, что Тбилисский апелляционный суд оставил Мамуку Хазарадзе в заключении. И часа не прошло, как мы получили позорный приговор суда, который датирован 8 августа. Оказывается, Апелляционный суд обсудил апелляционную жалобу Мамуки Хазарадзе и оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Соответственно, Мамука Хазарадзе остаётся в заключении. Напомню, что Хазарадзе осуждён за нарушение статьи 349 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает невыполнение законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии. Да, Мамука Хазарадзе намеренно не явился по вызову Цулукиани, однако не совершал преступления, предусмотренного статьей 349, поскольку нет его состава. Помимо того, что временная следственная комиссия парламента Грузии не является комиссией, она создана в рамках нелегитимного парламента, кроме этого мы налицо формальные правовые нарушения», - заявил Сиоридзе.



По его словам, когда дело касается статьи 349, «по которой в Грузии ранее никто не был осужден, то мы имеем дело с прецедентом».



«Судебные обсуждения по прецедентным делам без устного слушания недопустимы как в Апелляционном суде, так и в Верховном суде. Ни у кого не было ожидания, что Апелляционный суд как-либо отклонится от требования Иванишвили, однако мы доведем это дело до конца, в том числе в Верховном суде, чтобы создать правовую основу для обращения в Европейский суд по правам человека, и Страсбургский суд установит правду в этом деле», - отметил Сирадзе.





