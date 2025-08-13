Член «Сильной Грузии»: доклад администрации Трампа о правах человека –пощёчина режиму «Мечты»

13.08.2025 12:25





«Первый доклад администрации Дональда Трампа о правах человека – это фактическая пощёчина нелегитимному режиму «Грузинской мечты»», – заявил на пресс-конференции один из лидеров «Сильной Грузии» Григол Гегелия. Оппозиционер так прокомментировал критический доклад Госдепартамента США о правах человека в Грузии за 2024 год.



«Это один из самых острых и негативных докладов, в котором говорится, что режим «Грузинской мечты» является автократическим и преследует политических оппонентов. Он сажает в тюрьмы журналистов, ограничивает все формы свободы и преследует свободомыслие. Зловредный режим «Грузинской мечты» преследует свободных грузин, оппонентов и всё наше общество.



В докладе также разоблачаются системное насилие и пытки со стороны полиции. В докладе неоднократно упоминаются так называемые «титушки» и режим «Грузинской мечты» представляется как серый, злобный, преступный синдикат. Первое же заключение администрации Трампа – это самый суровый приговор политическому суждению «Грузинской мечты» и прямо заявляет, что «Грузинская мечта» — это режим, который систематически нападает на собственных граждан и все проявления свободы без исключения, и особенно враждебен прозападному обществу Грузии…



Этот доклад в очередной раз подтверждает два ключевых момента. Во-первых, никакого соглашения с Америкой и администрацией Трампа достигнуто не было. Иванишвили и так называемое «правительство мечты» изолированы и всеми брошены на произвол судьбы. Во-вторых, вслед за двумя заявлениями 19 европейских министров иностранных дел и Европарламента, этот доклад является ещё одним убедительным доказательством того, что легитимация этого режима невозможна и невозможна без проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключённых», — заявил Гегелия.



Напомним, в докладе о правах человека в Грузии за 2024 год, опубликованном Государственным департаментом США, говорится: «В течение всего года продолжали поступать сообщения о физических нападениях, запугивании и угрозах насилия, принуждении и преследовании граждан, журналистов и других лиц, в подобных случаях также наблюдалось отсутствие ответственности».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





