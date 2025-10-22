Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили поздравила Мзию Амаглобели с получением премии имени Сахарова


22.10.2025   16:28


Пятый президент Грузии поздравила основательницу изданий Batumelebi и Netgazeti, заключённую журналистку Мзию Амаглобели, с получением высшей награды Европейского Союза в области прав человека – премии имени Сахарова. В социальной сети X Саломе Зурабишвили написала:

«Поздравляю Мзию Амаглобели с получением премии имени Сахарова!

Это признание – дань уважения не только её голосу, но и духу свободной и достойной Грузии – страны, решившей продолжать борьбу за европейское будущее».

Мзия Амаглобели, удостоена высшей награды Европейского союза в области прав человека – премии Сахарова, вместе с белорусским журналистом Анджеем Почобутом.

В список номинантов также входили сербские студенты, более года протестующие против правительства в Белграде, а также журналисты и гуманитарные работники в Палестине.

Премия – 50 000 евро (около 58 000 долларов) будет заочно вручена победителям в Страсбурге 16 декабря.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна