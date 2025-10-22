|
Саломе Зурабишвили поздравила Мзию Амаглобели с получением премии имени Сахарова
22.10.2025 16:28
Пятый президент Грузии поздравила основательницу изданий Batumelebi и Netgazeti, заключённую журналистку Мзию Амаглобели, с получением высшей награды Европейского Союза в области прав человека – премии имени Сахарова. В социальной сети X Саломе Зурабишвили написала:
«Поздравляю Мзию Амаглобели с получением премии имени Сахарова!
Это признание – дань уважения не только её голосу, но и духу свободной и достойной Грузии – страны, решившей продолжать борьбу за европейское будущее».
Мзия Амаглобели, удостоена высшей награды Европейского союза в области прав человека – премии Сахарова, вместе с белорусским журналистом Анджеем Почобутом.
В список номинантов также входили сербские студенты, более года протестующие против правительства в Белграде, а также журналисты и гуманитарные работники в Палестине.
Премия – 50 000 евро (около 58 000 долларов) будет заочно вручена победителям в Страсбурге 16 декабря.
