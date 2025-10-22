Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр Грузии провел встречу со своим азербайджанским коллегой


22.10.2025   16:23


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, который находится в Грузии в рамках «Тбилисского форума Шёлкового пути».

На встрече обсуждалось стратегическое партнёрство между Грузией и Азербайджаном и дальнейшее развитие тесных связей между странами.

Рассматривалось торгово-экономическое сотрудничество и потенциал прямых инвестиций из Азербайджана. Обсуждалось значение совместных региональных проектов Грузии и Азербайджана. Отмечалось, что существующие региональные проекты являются ярким примером надёжного стратегического партнёрства между двумя странами. Особое внимание уделялось вопросам связности, развитию «Среднего коридора» и роли Грузии в этом направлении.

Ираклий Кобахидзе подтвердил азербайджанскому коллеге готовность со стороны Грузии продолжать усилия по содействию миру и стабильности в регионе.


