«Альтернатива для Германии» обращается к правительству Германии с вопросами о поддержке НПО в Грузии
22.10.2025 13:32
Члены фракции партии «Альтернатива для Германии» (AfD) обратились к правительству ФРГ с запросом, касающимся поддержки неправительственных организаций (НПО) в Грузии. Об этом сообщается на сайте Бундестага.
Фракция AfD хочет выяснить, какие НПО, действующие в Грузии, с 2020 года получали прямую или косвенную поддержку от федерального правительства Германии. Кроме того, депутатов интересует, с какой целью и для каких задач оказывалась эта поддержка, какие суммы были выделены и какие конкретные проекты реализованы.
Члены партии также интересуются, какие НПО были связаны с правительством, а какие — с оппозицией, и в какой степени посольство Германии и немецкий посол участвуют в этом сотрудничестве.
«Федеральное правительство Германии поручило Обществу международного сотрудничества Германии (GIZ) GmbH реализацию ряда проектов в различных странах. Например, в Грузии GIZ действует от имени федеральных министерств Германии и Европейского союза. В рамках этой деятельности осуществляется поддержка различных проектов. Одним из основных направлений германо-грузинских проектов является инициатива под названием »Хорошее управление». Мы обращаемся к федеральному правительству с вопросами:»
Какие неправительственные организации, действующие в Грузии, в настоящее время получают прямую или косвенную поддержку федерального правительства в рамках проектов GIZ или иными способами?
Какие НПО, действующие в Грузии, получали такую поддержку в период с 2020 по 2024 год в рамках проектов GIZ или иными способами?
С какой целью и для каких задач предоставлялась или предоставляется данная поддержка?
В каком объёме осуществлялась или осуществляется поддержка?
Какие конкретные проекты в настоящее время реализуются в Грузии при поддержке федерального правительства, в частности в рамках проекта GIZ «Хорошее управление»?
Участвуют ли посольство Германии или посол в сотрудничестве с грузинскими НПО в рамках проектов GIZ или аналогичных форматов, и если да, то каким образом?
Какие НПО, прямо или косвенно поддерживаемые федеральным правительством Германии, по сведениям правительства, близки к оппозиции Грузии?
Какие НПО, прямо или косвенно поддерживаемые федеральным правительством Германии, по сведениям правительства, близки к правительству Грузии?
Получали ли или получают ли какие-либо грузинские средства массовой информации финансирование в рамках проектов, финансируемых федеральным правительством в Грузии в период с 2020 по 2025 год, и если да, то в каком объёме?
Отмечается, что ранее партия «Альтернатива для Германии» также направила запрос федеральному правительству относительно деятельности посла Германии в Грузии Петера Фишера. После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало Петера Фишера в Берлин для консультаций. Как сообщили в МИД ФРГ, необходимо определить, как будет продолжена дальнейшая работа.
