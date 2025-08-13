|
Теона Акубардия опровергла информацию о выходе из команды «Гахария – За Грузию»
13.08.2025 14:25
Оппозиционер Теона Акубардия, которая присоединилась к команде «Гахария – За Грузию» перед парламентскими выборами 2024 года, опровергла информацию о выходе из команды. При этом, в интервью грузинской службе «Радио Свобода», она заявила, что не будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 4 октября 2025 года, которые бойкотирует значительная часть оппозиции.
«В течение трёх дней пропагандистские СМИ пытались изобразить ослабление оппозиции несмотря на то, что у них самих действительно есть проблемы с командой, и это наглядно продемонстрировали фотографии кандидатов в мэры на их баннерах.
ЦИК прекрасно знает, что я была в списке партии Гахария без какой-либо партии на парламентских выборах. Важно то, что я остаюсь с командой в борьбе за защиту суверенитета, что отвечает интересам каждого гражданина Грузии. Конечно, я не участвую в выборах в органы местного самоуправления, поскольку моей специализацией и работой всегда была национальная безопасность страны, и я продолжаю работать над этими вопросами вместе с командой», — сказала она.
Теона Акубардия была членом партии Георгия Вашадзе «Стратегия Агмашенебели» до того, как присоединилась к политической силе бывшего премьер-министра Георгия Гахария.
