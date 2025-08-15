Манджаладзе: Для успеха необходимо единство, и «мы не должны давать режиму возможность разделить и раздробить нас»

15.08.2025 17:26





«Разделяй и властвуй» - именно к этому прибегает Иванишвили. Те, кто не в единстве, на стороне Иванишвили! - заявил один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, во время презентации 8-пунктного плана единства лидера партии Георгия Вашадзе.



Как отметил Паата Манджаладзе, для успеха необходимо единство, и «мы не должны давать режиму возможность разделить и раздробить нас».



«В плане Георгия Вашадзе из 8 пунктов прямо говорится, что мы являемся большинством, и для достижения успеха необходимо объединить это большинство, не дать режиму возможности нас разъединить и разрознить. Есть известное выражение - «разделяй и властвуй», именно к этому обращается Иванишвили. Кто не в единстве, тот на стороне Иванишвили», - отметил Манджгаладзе.



Напомним, план единства, опубликованный лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе, таков:



«Объединяемся мы, политические партии, общественные группы и Саломе Зурабишвили под общим брендом; согласовываем порядок принятия решений для нерушимости единства; мы фиксируем большое преимущество в социологических исследованиях - цель в том, чтобы зафиксировать существенное преимущество в исследованиях, и у нас есть все возможности для этого в случае единства; обновляем совместную национальную кампанию, которая проводится как онлайн, так и лично - в Тбилиси и регионах; цель -зарегистрировать минимум миллион сторонников в специальном приложении (программа регистрации); назначаем общее национальное собрание — организуем и назначаем масштабное собрание - «Миллион грузин»; решающее наступление может быть 4 октября; мы требуем временного правительства, которое проведет новые выборы; если требования не будут выполнены, мы начнем кампанию неповиновения в общенациональном масштабе, чтобы вынудить назначить новые парламентские выборы по справедливым правилам», - говорится в плане действий.





