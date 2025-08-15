Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ЕНД: Мы выражаем полную солидарность и поддержку неправительственным организациям


15.08.2025   17:28


«Мы выражаем полную солидарность и поддержку всем членам неправительственных организаций, которым марионетки Иванишвили сегодня объявили новую волну репрессий», — говорится в заявлении «Национального движения».

Как говорится в заявлении, в партии уверена, что вскоре отпразднуют победу над режимом Бидзины Иванишвили единым, сильным демократическим фронтом.

«Российский, преступный, предательский режим Иванишвили продолжает активно бороться с независимыми демократическими неправительственными организациями, представителям которых сегодня угрожали уголовным преследованием за отказ подчиняться российскому законодательству и не регистрацию в качестве агентов иностранного государства. Режим Иванишвили намеренно отдаляет нас от европейского пути и борется со всеми партиями, неправительственными организациями, свободными СМИ и гражданами, которые не желают установления в этой стране российской диктатуры и активно борются с ней. В связи с этим мы выражаем полную солидарность и поддержку всем членам неправительственных организаций, которым марионетки Иванишвили сегодня объявили новую волну репрессий. Мы уверены, что вскоре отпразднуем победу над режимом Иванишвили единым, сильным демократическим фронтом», — говорится в заявлении «Национального движения».

Для справки, шесть неправительственных организаций выступили с заявлением: «Мы не будем регистрироваться в качестве проводников иностранного государства, продолжим свою работу и не оставим грузинский народ без поддержки».


