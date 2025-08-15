Гегелия: Мы должны создать 200 тысяч новых рабочих мест, стать мировым центром притяжения и освободить Грузию

«Мы должны создать 200 тысяч новых рабочих мест, превратить Грузию в центр мирового притяжения и освободить страну», — заявил один из членов партии «Сильная Грузия» Григол Гегелия.



По его словам, «Грузинская мечта» — это политическая сила, представляющая собой символ разрушенных, невыполненных обещаний, разваленной экономики и антигрузинской идеологии.



«Мы находимся в городе несбывшихся мечтаний и разрушенных мифов — в Цкалтубо. Сегодня этот город должен был бы быть одной из визитных карточек страны, но, к сожалению, он стал символом разваленной экономики, безработицы, отсутствия перспектив, бедности и эмиграции. Это должен быть город, притягивающий Грузию и весь мир, но, к сожалению, это город, из которого уезжают. За последние 13 лет население Цхалтубо сократилось на 21 тысячу человек. Это должен быть город, обеспечивающий работой десятки тысяч людей, но, к сожалению, сегодня здесь насчитывается 8 тысяч социально незащищённых граждан. Город, который должен был бы трудоустраивать жителей Имерети и всей Западной Грузии и быть одним из экономических центров, на деле не способен дать работу собственным жителям.



В 2015 году, 10 лет назад, »Грузинская мечта» пообещала построить здесь пятизвёздочный отель, однако спустя 10 лет мы по-прежнему видим лишь руины «мечты». Это наглядный символ шулерства, некомпетентности и антигрузинской сущности, которые олицетворяет власть »Грузинской мечты». Шесть лет назад главный мошенник этой страны, Бидзина Иванишвили, заявил, что вложит личные ресурсы и уделит внимание экономической и туристической реабилитации Цхалтубо. Спустя шесть лет он не выкупил ни одного отеля, не трудоустроил ни одного человека и не продвинул ни одного проекта. Это показывает, что »Грузинская мечта» — это политическая сила, представляющая собой разрушенные, невыполненные мечты, разваленную экономику и антигрузинскую идеологию. Именно поэтому мы все должны противостоять ей своей борьбой, отнять у них Цхалтубо, Имерети и всю Грузию.



Здесь мы должны создать 200 тысяч новых рабочих мест, центр мирового притяжения, и освободить Грузию. Мы должны заложить фундамент нового сильного грузинского государства — государства, в котором грузины смогут жить, имея достойный доход, не уезжая в эмиграцию. Мы должны создать место, где человек почувствует себя полноценным гражданином. Поэтому я призываю всех жителей Имерети и всей Грузии до конца бороться за освобождение Цхалтубо, чтобы здесь возник новый центр занятости. Чтобы сюда приезжали люди со всего мира и чтобы этот город стал одним из важнейших культурных, туристических и социальных центров нашей страны. Мы должны развивать и удваивать имеретинскую, западногрузинскую и общегрузинскую экономику, чтобы в итоге вернуть грузинское государство и поставить его на собственный европейский путь», — заявил Гегелия.





