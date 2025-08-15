НПО: Мы не будем регистрироваться в качестве проводников иностранного государства

15.08.2025 17:31





«Мы не зарегистрируемся в качестве проводников интересов иностранного государства, продолжаем работать и не оставим грузинский народ без поддержки», — говорится в заявлении, распространённом шестью неправительственными организациями.



В заявлении отмечается, что 11 августа шесть организаций получили от Антикоррупционного бюро очередное письмо, «в котором нас обвиняют в нарушении т.н закона »О регистрации иностранных агентов», а также угрожают уголовной ответственностью и требуют объяснить, почему мы не зарегистрировались в качестве агентов».



«В соответствии с нашей многократно публично озвученной позицией, мы ещё раз повторяем, что не зарегистрируемся в качестве проводников интересов иностранного государства. Мы — независимые грузинские неправительственные организации, действующие в рамках собственных уставов. Наша миссия — защита прав женщин, детей, работников, людей с инвалидностью, переселенцев и всех угнетённых; наша миссия — наблюдение за выборами, разоблачение коррупции и дезинформации, защита демократии и помощь грузинскому народу. Мы служим исключительно интересам нашего народа и Грузии. По американскому стандарту FARA, копией которого якобы является данный закон, мы не подлежим регистрации в этом реестре. Соответствующий юридический документ мы направим в бюро Иванишвили–Купрашвили.



В стиле путинской России преследование независимых НПО и свободных СМИ направлено на уничтожение демократии. Но мы продолжаем работу и не оставим грузинский народ без поддержки. Мы будем бороться до тех пор, пока Грузия не станет такой свободной, демократической и членом Европейского союза, какой её заслуживает видеть грузинский народ.



Ещё раз заявляем, что мы не намерены жить по российским законам и продолжим борьбу за защиту прав грузинского народа», — говорится в заявлении.



Заявление подписали: Фонд гражданского общества, «Сапари», «Международная прозрачность — Грузия», Фонд развития СМИ, ISFED и Центр социальной справедливости.





