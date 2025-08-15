6 грузинских НПО: Мы не обязаны регистрироваться в реестре «иноагентов»

6 грузинских НПО утверждают, что 11 августа они получили очередное письмо от Антикоррупционного бюро, в котором говорилось о нарушении Закона о регистрации иностранных агентов, а также выдвигалось требование объяснить, почему они не были зарегистрированы в реестре «лиц, представляющих интересы иностранной силы».



Представители НПО заявляют, что направят в Антикоррупционное бюро юридические документы, подтверждающие, что они не обязаны регистрироваться в соответствующем реестре.



«Мы являемся независимыми грузинскими неправительственными организациями, действующими на основании собственного устава. Наша миссия — защита прав женщин, детей, трудящихся, людей с ограниченными возможностями, беженцев и всех угнетенных. Наша миссия — наблюдение за выборами, разоблачение коррупции и дезинформации, защита демократии и помощь грузинскому народу. Мы служим только и только интересам нашего народа Грузии.



Согласно американскому стандарту FARA, копией которого якобы является этот закон, мы не обязаны регистрироваться в этом реестре. Мы также направим соответствующий юридический документ в бюро Иванишвили-Купрашвили по этому поводу.



В стиле путинской России, Преследование независимых НПО и свободных СМИ направлено на уничтожение демократии. Но мы продолжаем работать и не оставим грузинский народ без поддержки. Мы будем бороться до тех пор, пока Грузия не станет свободным, демократическим государством-членом ЕС, которого заслуживает грузинский народ.



Мы вновь заявляем, что не намерены жить по российским законам и продолжаем бороться за права грузинского народа», — говорится в заявлении.



Заявление подписали: «Сапари»; «Фонд гражданского общества»; Transparency International – Georgia; «Фонд развития СМИ»; «Центр социальной справедливости»; «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).



