Дональд Трамп: Зеленский может закончить войну с Россией немедленно или продолжить борьбу

18.08.2025 11:02





Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или может продолжать воевать,- написал президент США Дональд Трамп в социальной платформе X.



«Вспомните, как все начиналось. Крым, отданный Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), не может вернуться, а Украина не может вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» - заявляет Трамп.



По его словам, завтра в Белом доме, где принимают европейских лидеров, большой день.



«Завтра в Белом доме большой день. Никогда еще у нас не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!» - написал Трамп.





