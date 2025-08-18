|
Дональд Трамп: Зеленский может закончить войну с Россией немедленно или продолжить борьбу
18.08.2025 11:02
Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или может продолжать воевать,- написал президент США Дональд Трамп в социальной платформе X.
«Вспомните, как все начиналось. Крым, отданный Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), не может вернуться, а Украина не может вступить в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!» - заявляет Трамп.
По его словам, завтра в Белом доме, где принимают европейских лидеров, большой день.
«Завтра в Белом доме большой день. Никогда еще у нас не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!» - написал Трамп.
