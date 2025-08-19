Мелони: Мы обсудим прежде всего гарантии безопасности для Украины, будет предложена модель статьи

19.08.2025 00:25





Главной темой обсуждения на совместной встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне будут гарантии безопасности для Украины, в частности, аналогичные статье 5 договора Североатлантического альянса, сообщила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.



"Мы будем говорить о многих важных темах. Первая - это гарантии безопасности, чтобы быть уверенными, что этого (агрессия РФ - ИФ-У) не произойдет снова. Это предварительное условие любого мира. Я рада, что мы поговорим об этом. Я рада, что мы начнем с предложения модели по образцу статьи 5. Мы всегда готовы делать предложения относительно мира, диалога. Таким образом мы можем гарантировать мир и безопасность", - сказала Мелони на встрече.



Обращаясь к Трампу, она сказала: "Мы на стороне Украины и мы абсолютно поддерживаем Ваши усилия, господин президент, в достижении мира".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





