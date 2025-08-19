Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мерц: Сейчас начнутся более сложные переговоры, мы хотели бы видеть перемирие со следующей встречи


19.08.2025   00:25


Канцлер Германии Фридрих Мерц отмечает необходимость обеспечения перемирия для проведения следующей встречи, которая должна быть трехсторонней, и предлагает усилить для этого давление на РФ.

"Это очень способствует продвижению - то, что мы встретились сегодня все вместе. Следующие шаги будут более сложными. Вы открыли путь на прошлой неделе, в пятницу, однако сейчас начнутся более сложные переговоры. И, если честно, мы все хотели бы видеть перемирие, начиная со следующей встречи. Я не могу представить, чтобы следующая встреча состоялась без перемирия", - сказал Мерц на совместной встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне.

"Так давайте поработаем над этим, давайте давить на Россию, потому что то, насколько будут доверять нашим усилиям, будет зависеть как минимум от перемирия, начиная со следующих шагов серьезных переговоров. Я хотел бы подчеркнуть этот аспект - мы хотели бы видеть перемирие, начиная со следующей встречи, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась", - добавил канцлер Германии.

Трамп ответил на это: "Посмотрим, как это получится и сможем ли мы это сделать", добавив, что шесть войн, которые, по его словам, он урегулировал, закончились без прекращения огня.


