Марк Рютте: Мы рассматриваем гарантии безопасности для Украины, наподобие 5-й статьи НАТО

Мы рассматриваем гарантии безопасности для Украины, наподобие 5-й статьи НАТО, - указанное заявление в интервью Fox News сделал генсек НАТО Марк Рютте.



«Ситуация следующая – США и несколько стран заявляют о том, что они против вступления Украины в НАТО. Официальной позицией альянса же является то, что путь членства Украины в НАТО необратим. Однако то, о чем мы говорим здесь, это не членство в НАТО. Мы говорим о гарантиях для Украины, наподобие 5-й статьи альянса, и то, что это подразумевает, мы сейчас рассматриваем более конкретно », - заявил Рютте.



По его словам, встреча между президентом США и европейскими лидерами в Белом доме была «очень успешной».



На вопрос о телефонной беседе между президентами США и России, генсек НАТО ответил, что Дональд Трамп уговорил Путина на встречу с Владимиром Зеленским.



«Без президента Трампа выход из этого тупика с Путиным не состоялся бы. Он - единственный, кто смог это сделать. Он оказывает давление, но одновременно ищет пути для разрешения этого», - заявил генеральный секретарь НАТО.





