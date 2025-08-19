Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Марк Рютте: Мы рассматриваем гарантии безопасности для Украины, наподобие 5-й статьи НАТО


19.08.2025   10:24


Мы рассматриваем гарантии безопасности для Украины, наподобие 5-й статьи НАТО, - указанное заявление в интервью Fox News сделал генсек НАТО Марк Рютте.

«Ситуация следующая – США и несколько стран заявляют о том, что они против вступления Украины в НАТО. Официальной позицией альянса же является то, что путь членства Украины в НАТО необратим. Однако то, о чем мы говорим здесь, это не членство в НАТО. Мы говорим о гарантиях для Украины, наподобие 5-й статьи альянса, и то, что это подразумевает, мы сейчас рассматриваем более конкретно », - заявил Рютте.

По его словам, встреча между президентом США и европейскими лидерами в Белом доме была «очень успешной».

На вопрос о телефонной беседе между президентами США и России, генсек НАТО ответил, что Дональд Трамп уговорил Путина на встречу с Владимиром Зеленским.

«Без президента Трампа выход из этого тупика с Путиным не состоялся бы. Он - единственный, кто смог это сделать. Он оказывает давление, но одновременно ищет пути для разрешения этого», - заявил генеральный секретарь НАТО.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна