Часть прозападной оппозиции в Грузии выдвинула единого кандидата в мэры Тбилиси
19.08.2025 10:24
Оппозиционные партии «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» выдвинули общим кандидатом в мэры Тбилиси генсека «Лело» Ираклия Купрадзе.
Во время презентации кандидата на площади Европы (парк Рике) появились лозунги: «Мы победим в этой битве!» и «Вместе вернем наши города и села!».
Остальная часть прозападной оппозиции отказывается участвовать в выборах местного самоуправления 4 октября этого года, поскольку считает их «фарсом Иванишвили».
Ранее от правящей «Грузинской мечты» кандидатом в мэры Тбилиси был вновь, уже на третий срок, назван действующий градоначальник Каха Каладзе.
