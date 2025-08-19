Часть прозападной оппозиции в Грузии выдвинула единого кандидата в мэры Тбилиси

Оппозиционные партии «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» выдвинули общим кандидатом в мэры Тбилиси генсека «Лело» Ираклия Купрадзе.



Во время презентации кандидата на площади Европы (парк Рике) появились лозунги: «Мы победим в этой битве!» и «Вместе вернем наши города и села!».



Остальная часть прозападной оппозиции отказывается участвовать в выборах местного самоуправления 4 октября этого года, поскольку считает их «фарсом Иванишвили».



Ранее от правящей «Грузинской мечты» кандидатом в мэры Тбилиси был вновь, уже на третий срок, назван действующий градоначальник Каха Каладзе.





