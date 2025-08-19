Президент Франции: Мы знаем, что значит отсутствие гарантий безопасности — так было с Грузией в 2008-м

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя вопрос Украины, заявил, что ЕС знает, что значит отсутствие гарантий безопасности, и в этом контексте он упомянул российскую агрессию РФ против Грузии в 2008 году, а также аннексию Крыма в 2014 году.



«С 2007-2008 годов президент Путин редко выполнял свои обещания. Он постоянно представляет собой дестабилизирующую силу и стремится пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть.



<…> Мы знаем, что означает отсутствие гарантий безопасности. Так было с Грузией в 2008 году. Это был Крым в 2014 году. Совершенно очевидно, что если мирное соглашение будет подписано без гарантий безопасности, Россия не выполнит свое слово и обязательства. Это важная часть любого соглашения для Украины и Европы», — заявил Макрон.



Он отметил, что не уверен в том, что президент России Владимир Путин хочет мира.



«Возможно, я слишком пессимистичен», — добавил европейский политик.





