Кобахидзе: Мы хотим возобновить стратегическое партнёрство с США с чистого листа

19.08.2025 16:14





«Мы направили Дональду Трампу как открытое, так и закрытое письма, в которых содержался общий настрой на возобновление стратегического партнёрства с чистого листа», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, это стратегическое партнёрство должно отражать выгоду для обеих стран.



«Мы надеемся, что будет здоровое отношение, стратегическое партнёрство будет возобновлено здоровым образом, это наше желание, мы ждём решения американской стороны», — заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





