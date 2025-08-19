В министерстве юстиции состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и честных выборов

19.08.2025 19:07





В министерстве юстиции состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и честных выборов. На заседании комиссия заслушала отчет ЮЛПП «Агентство развития государственных услуг» министерства юстиции о проделанной работе по совершенствованию списка избирателей.



Как сообщает ведомство, на заседании было отмечено, что за последние двенадцать лет список потенциальных избирателей был значительно улучшен и уточнен в результате систематической и интенсивной работы.



«Агентство постоянно осуществляет контроль качества данных и принимает целенаправленные меры для обеспечения точности списка избирателей. Примером этого является текущая избирательная кампания, которая проходит с 11 августа по 5 сентября 2025 года и позволяет отдельным категориям граждан получить электронное удостоверение личности за полцены.



В процессе мониторинга избирательной среды межведомственная комиссия изучает как информацию, распространяемую в СМИ, так и предоставляемую политическими объединениями, и разрабатывает рекомендации по реагированию на выявленные инциденты. Комиссию возглавляет министр юстиции Паата Салия. В состав комиссии входят высокопоставленные представители различных государственных органов, что обеспечивает скоординированные и эффективные действия», — говорится в распространенной информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





