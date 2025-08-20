Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: К сожалению, европейская бюрократия находится в состоянии полного абсурда


20.08.2025   13:12


«Требуют приостановления такого статуса, который мы собственноручно уже приостановили — к сожалению, европейская бюрократия находится в состоянии полного абсурда», — так прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявление 51 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Грузии.

По словам главы правительства, европейская бюрократия и соответствующие европейские политики находятся в полном абсурде.

«Мы и так, по собственному решению, приостановили участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы. В таких условиях вы сами видите, в каком тяжёлом положении находится европейская бюрократия. Они требуют приостановления такого статуса, который мы собственноручно уже приостановили. К сожалению, европейская бюрократия находится в состоянии полного абсурда, и в этом абсурде пребывают соответствующие европейские политики», — заявил Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна