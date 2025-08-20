Кобахидзе: К сожалению, европейская бюрократия находится в состоянии полного абсурда

20.08.2025





«Требуют приостановления такого статуса, который мы собственноручно уже приостановили — к сожалению, европейская бюрократия находится в состоянии полного абсурда», — так прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявление 51 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Грузии.



По словам главы правительства, европейская бюрократия и соответствующие европейские политики находятся в полном абсурде.



«Мы и так, по собственному решению, приостановили участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы. В таких условиях вы сами видите, в каком тяжёлом положении находится европейская бюрократия. Они требуют приостановления такого статуса, который мы собственноручно уже приостановили. К сожалению, европейская бюрократия находится в состоянии полного абсурда, и в этом абсурде пребывают соответствующие европейские политики», — заявил Кобахидзе.





