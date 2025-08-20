Ираклий Кобахидзе о заявлении депутатов ПАСЕ

К сожалению, европейская бюрократия в полном абсурде, и в абсурде соответствующие европейские политики, - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе оценил заявление 51 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы, по словам которых, «если Грузия не изменит авторитарный курс, они призовут Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии».



По словам Ираклия Кобахидзе, власть Грузии по собственному решению приостановила участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы.



«Мы и так по собственному решению приостановили участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы. В таких условиях вы сами видите, в сколь тяжелом положении европейская бюрократия. Они требуют приостановки такого статуса, который мы приостановили собственноручно. К сожалению, европейская бюрократия в полном абсурде, и в абсурде соответствующие европейские политики», - заявил Кобахидзе.



Кроме того, как заявил Ираклий Кобахидзе, Грузия хочет вступить в Евросоюз, но главным гарантом мира для страны является собственная независимость и суверенитет.



«Наше желание – вступление в Евросоюз, однако все показывает, что главный гарант мира для страны все-таки - собственная независимость и суверенитет. Все должны это хорошо запомнить. Я еще раз скажу, что наше желание и цель – вступление в Евросоюз, но для сохранения мира и развития в нашей стране, прежде всего, мы должны позаботиться о суверенитете и независимости нашей страны. О том, за что боролись многие поколения. Независимость и суверенитет - главный гарант мира и развития», – сказал Кобахидзе.





