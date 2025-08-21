Чиновник ГМ из Гори шокировал заявлением о «миротворческой» роли российских войск в 2008-м

21.08.2025 11:21





Чиновник из грузинского города Гори шокировал заявлением, в котором назвал появление российских войск во время войны 2008 года миротворческой операцией, спасшей город от мародерства. Это резонансное заявление председатель сакребуло (муниципального совета) Гори и член правящей партии «Грузинская мечта» Давид Размадзе сделал в интервью The New York Times.



«Они пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что они это сделали, потому что хулиганы Миши мародерствовали по всему городу», – заявил Размадзе, имея в виду силы тогдашнего президента Михаила Саакашвили. «Они даже угнали машину священника, не поверите. Если бы не пришли русские, кто знает, сколько еще разрушений они бы натворили».



Эти слова прозвучали из уст официального лица города, который наиболее сильно пострадал от российских бомбардировок 17 лет назад. Как напоминает NYT, тогда российские кассетные боеприпасы убили около 60 мирных жителей Гори и его окрестностей.



Автор статьи приводит заявление Размадзе в качестве яркой иллюстрации кампании по дискредитации Саакашвили, которую «Грузинская мечта» ведет вот уже более десяти лет для укрепления собственной власти. В ходе полуторачасовой беседы чиновник возложил на экс-президента ответственность за все беды страны – «от снижения посещаемости церквей до перерасхода средств на муниципальные фонтанчики».



Главный тезис партии власти, который повторил Размадзе, заключается в том, что именно Саакашвили «намеренно спровоцировал» конфликт 2008 года. «Все это вина Миши. Это лишь одна из множества проблем, которые он создал», – сказал он.



Одновременно чиновник отверг обвинения в том, что «Грузинская мечта» является пророссийской силой, назвав это «ложью врагов».



Как отмечает автор статьи, несмотря на повсеместные антироссийские настроения в стране, такой нарратив находит отклик у части населения, особенно среди тех, кто устал от потрясений и ценит стабильность. «Грузинская мечта» легко побеждала на выборах в Горийском районе, даже несмотря на то, что он находился на передовой войны.



Однако критики правящей партии видят в этой риторике стратегию оправдания собственного авторитарного курса и сближения с Кремлем. Как напоминает NYT, за последние два года грузинские власти приняли печально известный «закон об иноагентах», схожий с российским, и, несмотря на массовые протесты, свернули с пути евроинтеграции, отозвав заявку на вступление в ЕС на четыре года.





