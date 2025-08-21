Кавелашвили поздравил личный состав, курсантов и слушателей Национальной академии обороны со 106-летием

21.08.2025 15:11





«Личный состав, юнкерам и слушателям я поздравил с 106-й годовщиной Национальной академии обороны Грузии им. Давида Агмашенебели и в торжественной обстановке вручил дипломы выпускникам академии», – пишет в социальной сети президент Грузии Михаил Кавелашвили.



По его словам, в рамках мероприятия вместе с министром обороны и командующим Силами обороны в библиотеке академии был открыт Музей оккупации.



«Сегодня выпускники академии присоединились к рядам тех славных грузинских офицеров, на чьей смелости, патриотизме и профессионализме стояло, стоит и будет стоять достоинство и безопасность нашей страны. Благодарю руководство Министерства обороны Грузии и каждого сотрудника за выполнение возложенных обязанностей на высочайшем уровне. Верность, самоотверженность и бескорыстная любовь грузинских военных к родине – это та основа, на которой зиждется мирное настоящее и будущее нашей страны. Ещё раз поздравляю выпускников и желаю им успехов. Пусть Господь будет защитником нашей родины и вашим покровителем», – написал Кавелашвили.







