Партия «Гахария за Грузию» поддержит импичмент председателя Горийского сакребуло

21.08.2025 17:42





«К сожалению, лидеры «Национального движения» превратились в троллей «мечты». Наша фракция в Горийском сакребуло поддержит импичмент председателя сакребуло», — написала партия «Гахария за Грузию» в социальной сети.



Как отмечает партия, распространенная информация о том, что представители «Гахария за Грузию» отказываются от импичмента председателя Горийского сакребуло, является ложью.



«Мы хотели бы ответить на ложь, умышленно распространяемую лидерами «Национального движения» о том, что представители нашей партии в Горийском сакребуло отказываются отстранить от должности председателя сакребуло. Это ложь, которая дискредитирует нашу партию и только помогает «мечте».



К сожалению, лидеры «Национального движения» стали троллями «Мечты». Наша фракция в Горийском сакребуло поддержит импичмент председателя сакребуло», — написала партия в социальной сети.



The New York Times опубликовал интервью с председателем сакребуло (муниципального совета) Гори и членом правящей партии «Грузинская мечта» Давидом Размадзе. В интервью Размадзе шокировал заявлением, в котором назвал появление российских войск во время войны 2008 года миротворческой операцией, спасшей город от мародерства.



«Они пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что они это сделали, потому что хулиганы Миши мародерствовали по всему городу», – заявил Размадзе, имея в виду силы тогдашнего президента Михаила Саакашвили. «Они даже угнали машину священника, не поверите. Если бы не пришли русские, кто знает, сколько еще разрушений они бы натворили».



Сегодня Размадзе заявил, что ничего подобного не говорил и назвал статью The New York Times ложью и клеветой.



«Это клевета и ложь от начала до конца, потому что в своей жизни я ничего хорошего о России не говорил. Я ничего подобного не говорил. Я говорил, что правительство Саакашвили покинуло город, а этот негодяй, который брал у меня интервью, на самом деле оказался адвокатом Саакашвили и этих негодяев. Если мои товарищи по команде меня поддержат, я, конечно, подам на него в суд.



Я тоже говорю там про интеграцию в Евросоюз. Там пишут чушь, я член «Мечты», а «Мечта» когда-либо заявляла, что мы против евроинтеграции? Этот негодяй, я вообще не знаю, он что, представлял New York Times? Я уже сомневаюсь. Он был подослан.



Как я могу винить Саакашвили в развязывании войны? Войну начали русские. Я виню его в пособничестве. «Мечта» обвиняет? Никто не обвиняет, это просто высосано из пальца. Саакашвили способствовал аннексии грузинской территории», — заявляет Размадзе.





