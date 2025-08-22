Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили о заявлении главы сакребуло Гори: это позор для Грузии, позор для Гори


22.08.2025   15:18


Позорным и безответственным заявлением назвала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили слова председателя Горийского сакребуло Давида Размадзе, которые, как утверждают в The New York Times, были произнесены им во время интервью изданию. Речь идет о заявлениях, сделанных по теме войны 2008 года, а точнее фразе о российских солдатах: «Они пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что пришли, потому что хулиганы Миши [Саакашвили] грабили весь город». Эти слова вызвали крайне негативную реакцию в обществе и в нескольких городах страны прошли митинги с требованием отстранения Размадзе от должности. На подобной акции в Тбилиси 21 августа присутствовала и Саломе Зурабишвили:

«Это позор для Грузии, позор для Гори, позор и совершенно безответственное заявление, но, насколько мне известно, это не первое его подобное заявление, и реакция, возникшая естественно на столь позорное заявление, понятна», – заявила она.

Сам Давид Размадзе утверждает, что опубликованные материалы являются клеветой и что он никогда не высказывался положительно в адрес России:

«Это клевета. Я не говорил ничего положительного о России. Во время инцидента я не упоминал ничего похожего на хулиганов Саакашвили. Я говорил, что правительство Саакашвили покинуло город. Негодяй, который брал у меня интервью, оказался адвокатом Саакашвили», — заявил Давид Размадзе.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна