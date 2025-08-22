Саломе Зурабишвили о заявлении главы сакребуло Гори: это позор для Грузии, позор для Гори

Позорным и безответственным заявлением назвала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили слова председателя Горийского сакребуло Давида Размадзе, которые, как утверждают в The New York Times, были произнесены им во время интервью изданию. Речь идет о заявлениях, сделанных по теме войны 2008 года, а точнее фразе о российских солдатах: «Они пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что пришли, потому что хулиганы Миши [Саакашвили] грабили весь город». Эти слова вызвали крайне негативную реакцию в обществе и в нескольких городах страны прошли митинги с требованием отстранения Размадзе от должности. На подобной акции в Тбилиси 21 августа присутствовала и Саломе Зурабишвили:



«Это позор для Грузии, позор для Гори, позор и совершенно безответственное заявление, но, насколько мне известно, это не первое его подобное заявление, и реакция, возникшая естественно на столь позорное заявление, понятна», – заявила она.



Сам Давид Размадзе утверждает, что опубликованные материалы являются клеветой и что он никогда не высказывался положительно в адрес России:



«Это клевета. Я не говорил ничего положительного о России. Во время инцидента я не упоминал ничего похожего на хулиганов Саакашвили. Я говорил, что правительство Саакашвили покинуло город. Негодяй, который брал у меня интервью, оказался адвокатом Саакашвили», — заявил Давид Размадзе.



