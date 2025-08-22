Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ЕС передаст Украине ко Дню независимости 4 млрд евро


22.08.2025   20:04


ЕС передаст Украине ко Дню независимости 4 млрд евро, - об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«К 34-й годовщине независимости Украины, которая будет отмечаться 24 августа, ЕС дает еще один мощный сигнал непоколебимой поддержки, передавая стране 4,05 млрд евро. Из них 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility и 1 млрд евро – в рамках исключительной макрофинансовой помощи Еврокомиссии», – говорится заявлении.

В то же время Еврокомиссия отмечает, что выделение новых средств Украине происходит на фоне прогресса страны в проведении реформ, необходимых для членства в ЕС. В частности, восстановление Верховной Радой Украины 31 июля независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.


